В World Athletics заявили, что ожидают ответ от ВФЛА и Минспорта по делу Лысенко до 10 февраля

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) до 10 февраля ждёт объяснений от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и министра спорта России Олега Матыцина по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.

«Мы подтверждаем, что направили письмо министру спорта и ВФЛА с разъяснениями нашей позиции по делу Лысенко. Также мы запросили ответ до 10 февраля», — цитирует ТАСС пресс-службу World Athletics.

Независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit 21 ноября 2019 года временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и ещё четверых сотрудников федерации за подделку документов, которые российский прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. Позднее World Athletics приняла решение до окончания разбирательств приостановить выдачу разрешений российским легкоатлетам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.

Ранее глава РУСАДА отреагировал на отставку президиума ВФЛА.