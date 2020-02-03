Глава РУСАДА отреагировал на отставку президиума ВФЛА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус высказался о сложении полномочий президиумом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Сейчас идут организационные моменты — отстранения для того, чтобы сделать работу президиума приемлемой, чтобы это не превратилось в перевыборы старого же состава. Что касается работы РУСАДА, мы пока ничего не знаем и работаем в рамках рабочей группы IBU», — цитирует Гануса Sport24.

Он также отметил важность того, чтобы все предложения ВФЛА отныне были понятны представителям World Athletics. По мнению Гануса, ещё есть время для обеспечения нейтрального статуса российским спортсменам.

«Легкоатлеты бьются за то, чтобы участвовать во всех международных стартах, не только в Олимпиаде. Это очень важно, мы должны полноценно участвовать во всех соревнованиях международной легкоатлетической федерации», — добавил Ганус.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года. В конце ноября 2019 года организация приняла решение до окончания разбирательств по делу легкоатлета Лысенко приостановить выдачу российским спортсменам разрешений на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. 31 января Министерство спорта временно лишило ВФЛА государственной аккредитации. 3 февраля президиум ВФЛА подал в отставку.

Ранее министр спорта Олег Матыцин заявил, что кризис в российской лёгкой атлетике затянулся.