Жулин: Синицина и Кацалапов понимают, что нужно улучшаться

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Александр Жулин, тренер российского дуэта Виктория Синицина — Никита Кацалапов, поделился мнением о победе своих подопечных в соревновании танцевальных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Жулин: Синицина и Кацалапов понимают, что нужно улучшаться
  • РИА Новости

«Я чувствую сейчас огромную радость, но Габриэла и Гийом сегодня не катались чисто. Окончательно я буду счастлив, когда мы будем выигрывать при чистых прокатах оппонентов. Ребята понимают, что нужно улучшаться. Нет предела совершенству. Если продолжат кататься так же, как в последнее время, то всё будет», — цитирует Жулина ТАСС.

Также тренер рассказал, над какими компонентами работала пара в преддверии чемпионата Европы.

«Мы очень старались усилить качество катания и скорость. Это практически удалось. Может, хотелось бы более широкого катания в заключительные 30 секунд произвольной программы, но в целом я доволен. Хочу сказать Вике и Никите спасибо за их катание — они все силы отдали», — добавил тренер.

Синицина и Кацалапов стали победителями чемпионата Европы, опередив пятикратных победителей турнира, французскую пару Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.

Ранее Кацалапов рассказал, что они с Синициной хотели передать в произвольном танце на ЧЕ.

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