Кацалапов рассказал, что они с Синициной хотели передать в произвольном танце на ЧЕ

Фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, рассказал, какую историю пытается передать зрителям их дуэт своим произвольным танцем.

«Мы представили, что близкий или знакомый человек в чём-то отчаялся, у него что-то пошло не так и начались проблемы. А здесь находится другой человек, который его поддерживает, доказывая, что не надо унывать, а нужно идти только вперёд. Это связывает нас с музыкой и Викой во время проката. Именно это мы стараемся донести во время произвольного танца», — рассказал Кацалапов.

Российская пара победила на первенстве Европы, на 0,14 балла опередив бывших чемпионов — французскую пару Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.

Ранее Денкова выразила мнение, что победа на ЧЕ окрылит Синицину и Кацалапова.