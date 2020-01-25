Кацалапов рассказал, что они с Синициной хотели передать в произвольном танце на ЧЕ
- РИА Новости
«Мы представили, что близкий или знакомый человек в чём-то отчаялся, у него что-то пошло не так и начались проблемы. А здесь находится другой человек, который его поддерживает, доказывая, что не надо унывать, а нужно идти только вперёд. Это связывает нас с музыкой и Викой во время проката. Именно это мы стараемся донести во время произвольного танца», — рассказал Кацалапов.
Российская пара победила на первенстве Европы, на 0,14 балла опередив бывших чемпионов — французскую пару Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон.
Ранее Денкова выразила мнение, что победа на ЧЕ окрылит Синицину и Кацалапова.