Денкова считает, что победа на ЧЕ окрылит Синицину и Кацалапова

Фигуристка Албена Денкова, выступающая за Болгарию, поделилась впечатлениями от выступления пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов на чемпионате Европы в Граце.

«Конечно, я удивлена подобным результатом, но когда смотрела выступления, то ни на секунду не сомневалась, что Никита и Вика — лучшие! Отлично откатались, молодцы! Золотая медаль принесёт им дополнительные крылья. Мне кажется, у них всё впереди!» — цитирует Денкову Sport24.

Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы, на 0,14 балла опередив по сумме французский дуэт Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.

Ранее Пападакис заявила, что этот ЧЕ будет для них с Сизероном уроком.