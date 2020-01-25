Пападакис: мы не можем побеждать всегда, этот ЧЕ будет для нас уроком

Французская фигуристка Габриэла Пападакис, выступающая в танцах на льду в паре с Гийомом Сизероном, прокомментировала результат чемпионата Европы в австрийском Граце.

«Знали, что идём очень близко, и понимали, что у нас нет права на ошибку. Но пару ошибок мы всё же допустили. Мы счастливы, что выступали здесь. Это был наш седьмой чемпионат Европы. Пять из них мы выиграли. Однако мы не можем побеждать всегда. Сегодня принимаем этот результат. Для нас это будет уроком, продолжаем работать дальше», — заявила французская фигуристка.

Победу в соревновании танцевальных пар одержал российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, опередивший Пападакис и Сизерона на 0,14 балла.

Ранее сообщалось, что Пападакис попыталась занять высшую ступень пьедестала во время награждения на ЧЕ.