Грушевский: сам могу позволить себе матерное определение в адрес судьи

Известный актёр и пародист Михаил Грушевский поделился мнением относительно проблемы мата на трибунах во время футбольных матчей.

«Я плохо отношусь к нецензурной брани на стадионах. Но, честно говоря, в моменты, когда эмоции зашкаливают, могу позволить себе матерное определение в адрес судьи. Однако никогда такого не допущу в сторону своей команды или тренера. Потом жалею о своей несдержанности. Конечно, можно мечтать о том, что футбол станет территорией без мата, но думаю, это будет нескоро», — заявил Грушевский в интервью RT.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, с кого стоит брать пример для борьбы с матом на стадионах.