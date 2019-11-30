Грушевский: сам могу позволить себе матерное определение в адрес судьи

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Известный актёр и пародист Михаил Грушевский поделился мнением относительно проблемы мата на трибунах во время футбольных матчей.
Грушевский: сам могу позволить себе матерное определение в адрес судьи
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я плохо отношусь к нецензурной брани на стадионах. Но, честно говоря, в моменты, когда эмоции зашкаливают, могу позволить себе матерное определение в адрес судьи. Однако никогда такого не допущу в сторону своей команды или тренера. Потом жалею о своей несдержанности. Конечно, можно мечтать о том, что футбол станет территорией без мата, но думаю, это будет нескоро», — заявил Грушевский в интервью RT.

Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, с кого стоит брать пример для борьбы с матом на стадионах.

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