Грушевский: сам могу позволить себе матерное определение в адрес судьи
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- РИА Новости
«Я плохо отношусь к нецензурной брани на стадионах. Но, честно говоря, в моменты, когда эмоции зашкаливают, могу позволить себе матерное определение в адрес судьи. Однако никогда такого не допущу в сторону своей команды или тренера. Потом жалею о своей несдержанности. Конечно, можно мечтать о том, что футбол станет территорией без мата, но думаю, это будет нескоро», — заявил Грушевский в интервью RT.
Ранее главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, с кого стоит брать пример для борьбы с матом на стадионах.