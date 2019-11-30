Радимов рассказал, с кого стоит брать пример для борьбы с матом на стадионах

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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, каким образом можно побороть ненормативную лексику на футбольных матчах.
Радимов рассказал, с кого стоит брать пример для борьбы с матом на стадионах
  • © Игорь Руссак
  • РИА Новости

«Когда-то подобное поведение фанатов нужно было пресечь. Это сделали сейчас. Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимо применять строгие меры. Вспомните, как в своё время боролись с противоправным поведением фанатов в Англии. Тогда всю страну просто отлучили от еврокубков на пять лет, после чего ситуация пошла на лад. Всё-таки нельзя забывать, что на футбол приходят дети и женщины. Зачем им это слушать?» — сказал Радимов в интервью RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий выразил своё отношение к нецензурной лексике, которую скандируют болельщики на футбольных матчах.

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