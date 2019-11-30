Радимов рассказал, с кого стоит брать пример для борьбы с матом на стадионах

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов рассказал, каким образом можно побороть ненормативную лексику на футбольных матчах.

«Когда-то подобное поведение фанатов нужно было пресечь. Это сделали сейчас. Бороться с матом на стадионах, безусловно, надо. Необходимо применять строгие меры. Вспомните, как в своё время боролись с противоправным поведением фанатов в Англии. Тогда всю страну просто отлучили от еврокубков на пять лет, после чего ситуация пошла на лад. Всё-таки нельзя забывать, что на футбол приходят дети и женщины. Зачем им это слушать?» — сказал Радимов в интервью RT.

Ранее российский тренер Валерий Непомнящий выразил своё отношение к нецензурной лексике, которую скандируют болельщики на футбольных матчах.