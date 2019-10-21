Эксперт прокомментировал сообщения о проведении клубного ЧМ по футболу 2021 года в Китае

Двукратный обладатель Кубка СССР по футболу, ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с НСН прокомментировал сообщения о том, что Китай станет единственным кандидатом на проведение клубного чемпионата мира по футболу 2021 года.

«Мне кажется, что в первую очередь это коммерческий турнир. ФИФА хочет посмотреть, что из этого выйдет в денежном плане, сколько народа на него соберётся. Футбол — очень серьёзная и дорогая штука», — заявил он.

По его словам, КНР развивается в футбольном смысле и через несколько лет превратится в одну из серьёзных держав.

Как считает Рейнгольд, нужно посмотреть, что получится.

Ранее сообщалось, что с 2021 года турнир будет проводиться в новом формате — вместо семи в нём будут участвовать 24 команды. Клубный ЧМ 2019 и 2020 годов пройдёт в Катаре.

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» оценил выступление петербургской команды в первой трети сезона.