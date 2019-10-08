Эксперт оценил выступление «Зенита» в первой трети сезона

Бывший футболист и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с «Невскими новостями» оценил выступление петербургской команды в первой трети сезона.

«Впечатления от выступления команды положительные. Но, на мой взгляд, были необязательные потери очков. «Зенит» должен был лидировать с отрывом в пять-шесть очков», — заявил он.

По его словам, у команды стабилизировался состав, на каждой позиции есть конкуренция, позволяющая игрокам проявлять себя с лучшей стороны.

«Отдельно хочется сказать о том, что Магомед Оздоев продолжает раскрываться в связке с Барриосом как креативный футболист, через которого строятся атаки», — отметил Стрепетов.

Он добавил, что лакмусовой бумажкой для «Зенита» по-прежнему является Лига чемпионов.

Ранее бывший главный тренер «Амкара», «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев в беседе с ФАН оценил победу московского «Локомотива» над леверкузенским «Байером» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.