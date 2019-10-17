Умар Нурмагомедов заявил, что его семья непричастна к избиению Мирзаева

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал видео избиения бойца Расула Мирзaева, а также опроверг слухи о том, что к этому причастны члены его семьи.
Умар Нурмагомедов заявил, что его семья непричастна к избиению Мирзаева
  • @umar_nurmagomedov
  • Instagram

«Наша семья к этому совершенно не причастна. Это было когда Расул Мирзаев сидел с Артёмом Лобовым, ребята начали докапываться до Артёма, он дал им сдачи. Причастности нашей семьи нет. Наоборот, Хабиб говорил Расулу: будь осторожен, эти ребята хотят что-то с тобой сделать. А видео жестокое, я такое не поддерживаю. Если есть у тебя обида — сходи и реши это один на один, зачем кого-то брать с собой», — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

Расул Мирзаев был избит, предположительно, поклонниками чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Лобовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить