Умар Нурмагомедов заявил, что его семья непричастна к избиению Мирзаева

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов прокомментировал видео избиения бойца Расула Мирзaева, а также опроверг слухи о том, что к этому причастны члены его семьи.

«Наша семья к этому совершенно не причастна. Это было когда Расул Мирзаев сидел с Артёмом Лобовым, ребята начали докапываться до Артёма, он дал им сдачи. Причастности нашей семьи нет. Наоборот, Хабиб говорил Расулу: будь осторожен, эти ребята хотят что-то с тобой сделать. А видео жестокое, я такое не поддерживаю. Если есть у тебя обида — сходи и реши это один на один, зачем кого-то брать с собой», — сказал Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

Расул Мирзаев был избит, предположительно, поклонниками чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Лобовым.