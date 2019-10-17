Двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Лобовым

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Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов заявил, что ему интереснее подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC), чем провести поединок с Артёмом Лобовым.
Двоюродный брат Нурмагомедова прокомментировал возможный бой с Лобовым
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«Точно не знаю, буду биться с ним или нет. Надеюсь, меня подпишет UFC. Для меня важнее это, чем драться с бойцом с отрицательным рекордом. А так было бы интересно его побить. Но Лобов проиграл больше 15 раз. Что мне даст встреча с ним? Скорее ему интересен бой со мной», — заявил Умар Нурмагомедов на пресс-конференции.

Умар Нурмагомедов выступает в промоушене Fight Nights. На его счету 11 побед в 11 поединках на профессиональном уровне.

Ранее Нурмагомедов показал спарринг с двоюродным братом.

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