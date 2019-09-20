Уткин о разгромном поражении «Краснодара»: выводов не сделано

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Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин назвал разницу в разгромных поражениях московского ЦСКА и «Краснодара» в матче первого тура футбольной Лиги Европы.
Уткин о разгромном поражении «Краснодара»: выводов не сделано
  • РИА Новости

«Разница одна: с «Краснодаром» подобное уже случалось. И месяца не прошло. Значит, выводов не сделано. Да, могут отличаться игровые ошибки. Но если команда позволяет себя громить, то это большой пробел в чём-то главном», — написал Уткин в своём Telegram.

Он отметил, что у каждой команды может произойти подобный неудачный матч, но именно «Краснодар» пока не способен минимизировать потери при нарушении плана на игру.

«Краснодар» проиграл швейцарскому «Базелю» со счётом 0:5, ЦСКА же потерпел поражение от болгарского «Лудогорца» — 1:5.

ЦСКА и «Краснодар» встретятся в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится 22 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве.

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявил, что ЦСКА и «Краснодар» находятся в одинаковом состоянии перед 10-м туром РПЛ.

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