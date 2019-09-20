Гончаренко: ЦСКА и «Краснодар» в одинаковом состоянии перед 10-м туром РПЛ

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко считает, что его игрокам необходимо принять результат матча первого тура футбольной Лиги Европы с болгарским «Лудогорцем».

«В первом тайме проигрывали в скорости, во втором это сказалось на пропущенных мячах. Через такие матчи тоже надо пройти. Сложно принять такой результат, но это нужно сделать», — сказал специалист в эфире «Матч ТВ».

По его словам, подобные игры иногда могут случаться, так как у ЦСКА небольшой средний возраст игроков и некоторым из них необходимо было отдохнуть.

«Дело не только в матче с «Краснодаром» в РПЛ. Думаю, мы будем в одинаковом состоянии, тяжёлом состоянии», — подчеркнул Гончаренко.

ЦСКА на выезде крупно проиграл «Лудогорцу» со счётом 1:5. «Краснодар» же разгромно уступил в Лиге Европы швейцарскому «Базелю» — 0:5.

ЦСКА и «Краснодар» встретятся в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который состоится 22 сентября на «ВЭБ Арене» в Москве.

Ранее сообщалось, что автор хет-трика в ворота ЦСКА номинирован на звание игрока недели в Лиге Европы.