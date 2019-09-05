Эксперт оценил итоги трансферного окна в российском футболе

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Бывший селекционер «Краснодара» Дмитрий Нечипоренко в беседе с ФАН оценил итоги трансферного окна в российском футболе.
Эксперт оценил итоги трансферного окна в российском футболе
  • РИА Новости

«На мой взгляд, активнее всех себя вело «Динамо». И это абсолютно логично. Стоит отметить «Краснодар», который пополнился большой группой футболистов», — заявил он.

Как считает эксперт, сильнее всех трансферное окно провёл московский «Спартак». В частности, он отметил как отдельное явление переход Андре Шюррле.

По словам Нечипоренко, в целом селекция красно-белых кажется ему крайне интересной.

Отдельно эксперт выделил выкуп Николы Влашича.

«То, что ЦСКА сможет его выкупить, мне изначально казалось практически нереальным. Это огромный успех. Кроме того, отметить стоит «Зенит», — сказал он.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что зимой клуб будет искать усиление на трансферном рынке.

Бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал вылет московского «Спартака» из квалификации Лиги Европы после поражения от португальской «Браги».

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