СМИ: Немецкий биатлонист Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда

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Немецкий биатлонист Эрик Лессер во время подготовки к сезону-2019/20 упал с велосипеда и получил травму.
СМИ: Немецкий биатлонист Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда
  • Reuters
  • © Michael Dalder

Как сообщает DSV, чемпион мира по биатлону Эрик Лессер сломал ключицу, упав с велосипеда во время подготовки к следующему сезону в Оберхофе. 11 июня спортсмен был успешно прооперирован.

По информации источника, травма не помешает Лессеру готовиться к сезону. Немцу стоит избегать нагрузок на правую руку в течение шести недель.

Эрик Лессер является чемпионом мира 2015 года в гонке преследования и эстафете. Спортсмен также является серебряным и бронзовым призёром Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что происходит в мире биатлона в межсезонье.

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