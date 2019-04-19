«Ростов» опроверг наличие задолженности перед «Зенитом» по аренде Мевли
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«Задолженность по трансферу футболиста Михи Мевли перед ФК «Зенит» полностью погашена, обязательства по договору об аренде исполнены. «Ростов» и «Зенит» традиционно имеют хорошие отношения, возникшее недопонимание мы решаем в рабочем порядке», — цитирует слова PR-директора «Ростова» Дениса Штанько официальный сайт клуба.
Контракт Мевли и «Зенита» действует до лета 2021 года. В феврале футболист перешёл в «Ростов» на правах аренды.
Ранее сообщалось, что «Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли.