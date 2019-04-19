«Ростов» опроверг наличие задолженности перед «Зенитом» по аренде Мевли

Руководство «Ростова» заявляет, что погасило задолженность перед «Зенитом» за аренду словенского защитника Михи Мевли.

«Задолженность по трансферу футболиста Михи Мевли перед ФК «Зенит» полностью погашена, обязательства по договору об аренде исполнены. «Ростов» и «Зенит» традиционно имеют хорошие отношения, возникшее недопонимание мы решаем в рабочем порядке», — цитирует слова PR-директора «Ростова» Дениса Штанько официальный сайт клуба.

Контракт Мевли и «Зенита» действует до лета 2021 года. В феврале футболист перешёл в «Ростов» на правах аренды.

Ранее сообщалось, что «Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли.