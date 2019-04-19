«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли

Санкт-петербургский «Зенит» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с просьбой урегулировать трансфер защитника Михи Мевли в «Ростов».

«В палату по разрешению споров поступило заявление от «Зенита» в адрес «Ростова» в связи с неисполнением обязательств со стороны ростовского клуба. Заседание пройдёт на следующей неделе», — сказал председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Берёзов «Чемпионату».

Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о переговорах с футболистом «Реала».