«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли
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«В палату по разрешению споров поступило заявление от «Зенита» в адрес «Ростова» в связи с неисполнением обязательств со стороны ростовского клуба. Заседание пройдёт на следующей неделе», — сказал председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Берёзов «Чемпионату».
Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.
Ранее в «Зените» опровергли информацию о переговорах с футболистом «Реала».