«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли

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Санкт-петербургский «Зенит» обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) с просьбой урегулировать трансфер защитника Михи Мевли в «Ростов».
«Зенит» потребовал у «Ростова» компенсацию за аренду футболиста Мевли
  • © Mike Kireev/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В палату по разрешению споров поступило заявление от «Зенита» в адрес «Ростова» в связи с неисполнением обязательств со стороны ростовского клуба. Заседание пройдёт на следующей неделе», — сказал председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Берёзов «Чемпионату».

Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Ростов» в феврале на правах аренды.

Ранее в «Зените» опровергли информацию о переговорах с футболистом «Реала».

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