Кавазашвили: главный кумир для нынешних футболистов «Спартака» — деньги

Легендарный вратарь «Спартака», двукратный чемпион СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал поражение московской команды в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

«После такого поражения «Спартака» у меня даже слов нет. Если они такими темпами будут проигрывать матчи, у них не будет шансов вообще выступать в еврокубках», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

По его мнению, некоторые игроки могут быть морально не готовы выступать за такую великую команду. Он также добавил, что не понимает, что происходит с красно-белыми, и считает, что в коллективе утерян «спартаковский» дух.

«Ни один иностранец не знает, что это такое. Он был выработан кровью наших советских футболистов. Если мы сегодня не сумеем донести до их сознания, за какой клуб они играют, ничего не получится. Главный кумир для нынешних футболистов — деньги», — сказал Кавазашвили.

В матче 23-го тура «Спартак» уступил «Ростову» со счётом 1:2. На данный момент красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков.

Ранее Сергей Хусаинов выразил мнение, что нужно было назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче со «Спартаком».