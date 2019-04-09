Жена Новосельцева призналась, что не знает причин разрыва отношений с футболистом

Бывшая баскетболистка сборной России Катерина Новосельцева (Кейру), жена защитника футбольного клуба «Ростов» Ивана Новосельцева, призналась, что не знает причин разрыва отношений с супругом.

«Мне этот вопрос задают все подряд. И, похоже, не верят, что я не знаю! Не понимала тогда, не понимаю сейчас», — цитирует экс-баскетболистку «Советский спорт».

По её словам, она просила Ивана объяснить, что происходит, но он ей ничего не ответил.

«Ни мне, ни моим братьям, с которыми он отлично общался, никому из других моих близких он ничего не сказал», — добавила Новосельцева.

Ранее жена Новосельцева сравнила конфликт в своей семье с разводами Глушакова и Тарасова.