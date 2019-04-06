Шейх Салман переизбран на пост президента AFC

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Глава Азиатской конфедерации футбола (AFC) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа переизбран на свой пост.
Шейх Салман переизбран на пост президента AFC
  • © Steffen Schmidt/Freshfocus
  • globallookpress.com

Как сообщает сайт организации, выборы состоялись в Малайзии, а действующий президент AFC был единственным кандидатом.

Он возглавляет конфедерацию с 2013 года. 

Ранее сообщалось, что сборная России заняла 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.

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