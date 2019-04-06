Шейх Салман переизбран на пост президента AFC
Глава Азиатской конфедерации футбола (AFC) шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа переизбран на свой пост.
- © Steffen Schmidt/Freshfocus
- globallookpress.com
Как сообщает сайт организации, выборы состоялись в Малайзии, а действующий президент AFC был единственным кандидатом.
Он возглавляет конфедерацию с 2013 года.
Ранее сообщалось, что сборная России заняла 46-е место в обновлённом рейтинге ФИФА.
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