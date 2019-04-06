Радимов раскритиковал футболиста «Спартака» Игнатова за слова о матче с ЦСКА
- © Михаил Воскресенский
- РИА Новости
«Его пять лет учили играть в футбол в ЦСКА, и он такое долбанул? Вопрос — зачем? Авторитет завоевать у трибун? Так надо не этим, а на поле!» — написал специалист в Twitter.
По его словам, необходимо, чтобы такие вещи кто-то объяснил молодому футболисту. Он также подчеркнул, что подобные высказывания являются лицемерием.
«Пусть непримиримые, но не так же откровенно заигрывать! Хотя, может, и не научили», — добавил Радимов.
Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00.
Ранее Игнатов пожелал «Спартаку» разгромить ЦСКА.