Радимов раскритиковал футболиста «Спартака» Игнатова за слова о матче с ЦСКА

Главный тренер второй команды петербургского «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на высказывание 18-летнего полузащитника московского «Спартака» Михаила Игнатова, который с 2007 по 2015 год занимался в школе столичного ЦСКА, по поводу предстоящего матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с армейцами.

«Его пять лет учили играть в футбол в ЦСКА, и он такое долбанул? Вопрос — зачем? Авторитет завоевать у трибун? Так надо не этим, а на поле!» — написал специалист в Twitter.

По его словам, необходимо, чтобы такие вещи кто-то объяснил молодому футболисту. Он также подчеркнул, что подобные высказывания являются лицемерием.

«Пусть непримиримые, но не так же откровенно заигрывать! Хотя, может, и не научили», — добавил Радимов.

Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00.

Ранее Игнатов пожелал «Спартаку» разгромить ЦСКА.