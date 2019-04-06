Футболист Игнатов пожелал «Спартаку» разгромить ЦСКА

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Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов, который с 2007 по 2015 год занимался в школе столичного ЦСКА, пожелал своей команде разгромить армейцев в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист Игнатов пожелал «Спартаку» разгромить ЦСКА
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«Желаю нам крупной победы, чтобы все поняли, кто главный в Москве», — сказал игрок на YouTube-канале Suppoters Group.

Он также признался, что если бы ему довелось готовить перформанс на предстоящий матч, то нарисовал бы гладиатора в полный рост с подписью: «Спартак — навсегда!»

«До сих пор не понимаю, как фанаты делают такие огромные плакаты на всю трибуну. Думаю, что это занимает очень много времени. Конечно, это вызывает уважение. На мой взгляд, футбол — как театр: болельщики приходят смотреть, а ты для них играешь», — добавил Игнатов.

Встреча состоится 6 апреля в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:00. На матче ожидается аншлаг.

Ранее сообщалось, что «Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболках.

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