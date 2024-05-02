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Специалист: доступность профилактических мероприятий повысит здоровье нации

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета по взаимодействию с государственными органами Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) Ольга Комышева в беседе с RT поддержала идею популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России.
Специалист: доступность профилактических мероприятий повысит здоровье нации
  • Gettyimages.ru

«В нашей практике мы часто сталкиваемся с проблемами бесплодия, особенно у пациентов с низким овариальным резервом, и замечаем, что с каждым годом по ряду причин становится всё сложнее помогать таким парам», — объяснила специалист.

По словам эксперта, улучшение осведомлённости и доступности профилактических мероприятий существенно повысит общее здоровье нации и благополучие будущих поколений.

«Поддержка этой инициативы на уровне законодательства кажется нам крайне важной и своевременной», — заключила директор по развитию клиник «Скандинавия» и «Скандинавия Ава-Петер».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть законодательную инициативу о популяризации заботы о репродуктивном здоровье в России

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