Пензенская область отменила салюты на День Победы

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об отмене праздничных салютов в регионе на День Победы.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, выделенные на фейерверки средства будут отправлены на поддержку бойцов в зоне СВО.

«Остальные запланированные мероприятия — возложение цветов к памятникам участникам Великой Отечественной войны, парад, праздничные концерты — в Пензенской области пройдут в обычном формате», — отметил Мельниченко.

Также он напомнил, что акция «Бессмертный полк» в России в этом году по требованиям безопасности будет проводиться онлайн.

Ранее об отмене праздничных мероприятий на 9 мая сообщали в Волгограде.