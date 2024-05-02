Пензенская область отменила салюты на День Победы
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, выделенные на фейерверки средства будут отправлены на поддержку бойцов в зоне СВО.
«Остальные запланированные мероприятия — возложение цветов к памятникам участникам Великой Отечественной войны, парад, праздничные концерты — в Пензенской области пройдут в обычном формате», — отметил Мельниченко.
Также он напомнил, что акция «Бессмертный полк» в России в этом году по требованиям безопасности будет проводиться онлайн.
Ранее об отмене праздничных мероприятий на 9 мая сообщали в Волгограде.