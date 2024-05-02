Бывший замкомандующего 18-й армией посмертно получил звание Героя России

Погибший в зоне СВО бывший заместитель командующего 18-й армией России полковник из Дагестана Магомедали Магомеджанов посмертно удостоен звания Героя России.

Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района», — написал Меликов.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артём Жога сообщил, что замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, который в марте 2022 года погиб в ходе СВО, удостоен звания Героя России посмертно.