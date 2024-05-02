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Бывший замкомандующего 18-й армией посмертно получил звание Героя России

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Погибший в зоне СВО бывший заместитель командующего 18-й армией России полковник из Дагестана Магомедали Магомеджанов посмертно удостоен звания Героя России.
Бывший замкомандующего 18-й армией посмертно получил звание Героя России
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.

«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района», — написал Меликов.

Ранее председатель Народного совета ДНР Артём Жога сообщил, что замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, который в марте 2022 года погиб в ходе СВО, удостоен звания Героя России посмертно.

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