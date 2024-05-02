Бывший замкомандующего 18-й армией посмертно получил звание Героя России
- РИА Новости
Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов в Telegram-канале.
«Десятый дагестанец с начала СВО стал Героем России — этим высоким званием отмечен полковник Магомедали Камильевич Магомеджанов из села Хлют Рутульского района», — написал Меликов.
Ранее председатель Народного совета ДНР Артём Жога сообщил, что замкомандующего 8-й армией генерал-майор Владимир Фролов, который в марте 2022 года погиб в ходе СВО, удостоен звания Героя России посмертно.