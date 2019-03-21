Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
Василевский помог «Тампе» победить «Вашингтон Кэпиталз», отразив рекордные 54 из 58 бросков по воротам своей команды.
Первой звездой дня стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, отыгравший на ноль в матче с «Анахайм Дакс».
Третьей звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший два очка (1+1) в матче с «Баффало Сэйбрз».
Ранее сообщалось, что Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч.