Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ

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Российский голкипер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Василевский помог «Тампе» победить «Вашингтон Кэпиталз», отразив рекордные 54 из 58 бросков по воротам своей команды.

Первой звездой дня стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, отыгравший на ноль в матче с «Анахайм Дакс».

Третьей звездой признан нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, набравший два очка (1+1) в матче с «Баффало Сэйбрз».

Ранее сообщалось, что Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч.

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