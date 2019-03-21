Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч

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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил новый клубный рекорд по количеству сейвов в одном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч
  • Reuters

Знаковое событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз», в котором 24-летний голкипер отразил рекордные 54 из 58 бросков по своим воротам.

Прежний клубный рекорд принадлежал Бену Бишопу, отразившему 48 бросков, и был установлен в 2014 году. Сам Василевский повторил это достижение в декабре 2018 года.

Ранее сообщалось, что Василевский и Сергей Бобровский включены в пятёрку лучших голкиперов НХЛ по версии игроков.

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