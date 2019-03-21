Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч
- Reuters
Знаковое событие произошло в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз», в котором 24-летний голкипер отразил рекордные 54 из 58 бросков по своим воротам.
Прежний клубный рекорд принадлежал Бену Бишопу, отразившему 48 бросков, и был установлен в 2014 году. Сам Василевский повторил это достижение в декабре 2018 года.
Ранее сообщалось, что Василевский и Сергей Бобровский включены в пятёрку лучших голкиперов НХЛ по версии игроков.