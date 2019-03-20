Василевский и Бобровский включены в пятёрку лучших голкиперов НХЛ по версии игроков

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Российские вратари Андрей Василевский из команды «Тампа Бэй Лайтнинг» и Сергей Бобровский, выступающий за «Коламбус Блю Джекетс», включены в топ-5 голкиперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по результатам опроса среди игроков лиги.

Как сообщает официальный сайт ассоциации игроков НХЛ, в опросе приняли участие более 500 хоккеистов. 

За Василевского проголосовали 17,1% опрошенных, и он занял третье место, а Бобровский стал пятым с 4,8%. Лучшим же вратарём был признан Кэри Прайс из «Монреаль Канадиенс».

При этом Никита Кучеров, одноклубник Василевского, стал четвёртым в списке лучших форвардов сезона.

Ранее сообщалось, что Трамп примет в Белом доме команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

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