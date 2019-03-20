Трамп примет в Белом доме команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»

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Президент США Дональд Трамп примет в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — команду «Вашингтон Кэпиталз», капитаном которой является российский форвард Александр Овечкин.
Трамп примет в Белом доме команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»
  • Reuters

Как сообщает The Washington Post, ссылаясь на представителя клуба, встреча состоится 25 марта. «Кэпиталз» станет первым с 1997 года столичным клубом, который посетит Белый дом и встретится с президентом США.

«Мы только сегодня узнали. Не знаю, что сказать. Я очень рад, это приятно», — заявил Овечкин.

По итогам сезона-2017/18 «Вашингтон» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале новичка лиги — «Вегас Голден Найтс».

Помимо Овечкина, за «Кэпиталз» играют ещё два россиянина — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее сообщалось, что Овечкин намерен задать Трампу вопрос о взаимоотношениях России и США.

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