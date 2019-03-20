Трамп примет в Белом доме команду НХЛ «Вашингтон Кэпиталз»
- Reuters
Как сообщает The Washington Post, ссылаясь на представителя клуба, встреча состоится 25 марта. «Кэпиталз» станет первым с 1997 года столичным клубом, который посетит Белый дом и встретится с президентом США.
«Мы только сегодня узнали. Не знаю, что сказать. Я очень рад, это приятно», — заявил Овечкин.
По итогам сезона-2017/18 «Вашингтон» впервые в своей истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в финале новичка лиги — «Вегас Голден Найтс».
Помимо Овечкина, за «Кэпиталз» играют ещё два россиянина — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Ранее сообщалось, что Овечкин намерен задать Трампу вопрос о взаимоотношениях России и США.