Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Стивена Стемкоса, Энтони Чирелли и Никиты Кучерова, оформившего дубль, а также Виктора Хедмана, забившего в овертайме. Андрей Василевский отразил 54 из 58 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» ответил голами Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова. Александр Овечкин записал в свой актив голевую передачу, а Дмитрий Орлов не отличился результативными действиями.

«Тампа», уже гарантировавшая себе победу в регулярном чемпионате, набрала 118 очков в 74 играх. «Вашингтон» с 84 очками в 74 матчах занимает третье место в Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что бросок Овечкина был признан лучшим в НХЛ по версии игроков.

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