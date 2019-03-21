Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей.

Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Стивена Стемкоса, Энтони Чирелли и Никиты Кучерова, оформившего дубль, а также Виктора Хедмана, забившего в овертайме. Андрей Василевский отразил 54 из 58 бросков по своим воротам.

«Вашингтон» ответил голами Ларса Эллера, Карла Хагелина, Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова. Александр Овечкин записал в свой актив голевую передачу, а Дмитрий Орлов не отличился результативными действиями.

«Тампа», уже гарантировавшая себе победу в регулярном чемпионате, набрала 118 очков в 74 играх. «Вашингтон» с 84 очками в 74 матчах занимает третье место в Восточной конференции НХЛ.

Ранее сообщалось, что бросок Овечкина был признан лучшим в НХЛ по версии игроков.