Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков
За россиянина проголосовали около 50% опрошенных спортсменов.
Вторым стал Ши Уэбер их «Монреаль Канадиенс», а замкнул тройку лучших представитель «Виннипег Джетс» Патрик Лайне.
Ранее сообщалось, что Василевский и Бобровский включены в пятёрку лучших голкиперов НХЛ по версии игроков.
.@ovi8, over 500 NHL players took part in the 2018-19 #NHLPAPlayerPoll and your peers voted your shot as the best in the league. Congratulations! pic.twitter.com/0Rwn9vJz8F— NHLPA (@NHLPA) 20 марта 2019 г.