Бросок Овечкина признан лучшим в НХЛ по версии игроков

Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги признала бросок нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим в лиге.

За россиянина проголосовали около 50% опрошенных спортсменов.

Вторым стал Ши Уэбер их «Монреаль Канадиенс», а замкнул тройку лучших представитель «Виннипег Джетс» Патрик Лайне.

Ранее сообщалось, что Василевский и Бобровский включены в пятёрку лучших голкиперов НХЛ по версии игроков.