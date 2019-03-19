Барнашов: Гараничев мог уйти на штрафной круг, и не было бы вообще никакой медали

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов рассказал, как отнёсся к отказу Евгения Гараничева бежать в эстафете на чемпионате мира в Эстерсунде.

«Это вопрос взаимоотношений тренера и спортсмена, поскольку настроение у биатлонистов может быть разным. Да, Евгений отказался от участия в гонке незадолго до старта, но, наверное, он почувствовал, что не готов. Ведь не раз и не два он проваливался в эстафетах на главных стартах. И здесь речь даже не идёт об этапах КМ — там он себя прекрасно чувствует. Видимо, всё это наслоилось. Когда я был тренером сборной, случалось, что меняли состав на эстафету после бесед со спортсменами», — заявил специалист в интервью RT.

Также Барнашов призвал не критиковать спортсмена за его решение.

«Только Гараничев знает ответ на вопрос, правильно ли он поступил. Да, сейчас мы можем говорить, что с Женей российская четвёрка поборолась бы за серебро, но, с другой стороны, он мог уйти на штрафной круг, и тогда не было бы вообще никакой медали», — добавил тренер.

Ранее Барнашов оценил выступление Александра Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде.