Барнашов: Логинов выдержал всё и достойно выступил на ЧМ

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Владимир Барнашов оценил выступление Александра Логинова на чемпионате мира в Эстерсунде.
Барнашов: Логинов выдержал всё и достойно выступил на ЧМ
  • Reuters

«Саша однозначно мог завоевать больше одной медали в личной гонке. Но на протяжении всего сезона он испытывал колоссальный прессинг, только ленивый не вспоминал допинговую историю Саши. Он сумел выдержать всё это и достаточно успешно выступил на ЧМ, хотя были у него в Швеции и провальные гонки. В целом Логинов выглядел очень хорошо. Он едва ли не единственный биатлонист, который весь сезон провёл на очень высоком уровне. Думаю, следующий сезон получится для него более спокойным в психологическом плане. А как грамотно подвести себя к нему физически, он знает», — заявил специалист в интервью RT. 

Ранее Барнашов поделился впечатлениями от выступления отечественной команды на чемпионате мира.

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