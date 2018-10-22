Касаткина поднялась на десятое место в мировом рейтинге теннисисток WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 22 октября.
Касаткина поднялась на десятое место в мировом рейтинге теннисисток WTA
  • Reuters

В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, лидерство сохранила румынка Симона Халеп. На второе место поднялась немка Анжелика Кербер, сместившая на третью строчку датчанку Каролину Возняцки. Японка Наоми Осака осталась четвёртой. Пятое место заняла чешка Петра Квитова.

Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, впервые в карьере поднявшаяся на десятое место. Досрочно завершившая сезон Мария Шарапова переместилась с 30-й на 29-ю строчку рейтинга.

Анастасия Павлюченкова, потеряв две позиции, заняла 42-е место. 

Екатерина Макарова поднялась с 61-й на 59-ю позицию, а Евгения Родина опустилась с 85-й на 86-ю.

Екатерина Александрова и Анастасия Потапова остались 87-й и 94-й соответственно.

Светлана Кузнецова занимает 105-ю позицию, Елена Веснина — 135-ю, а Наталья Вихлянцева — 154-ю.

Ранее сообщалось, что Каролина Плишкова одолела Каролину Возняцки на итоговом турнире WTA в Сингапуре.

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