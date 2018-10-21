Плишкова одолела Возняцки на итоговом турнире WTA в Сингапуре
Представительница Чехии Каролина Плишкова одержала победу над датчанкой Каролиной Возняцки в матче Белой группы на итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.
- Reuters
Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:4.
В Белой группе также выступают другая чешская теннисистка Петра Квитова и Элина Свитолина с Украины.
Ранее Свитолина обыграла Квитову на итоговом турнире WTA в Сингапуре.
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