Плишкова одолела Возняцки на итоговом турнире WTA в Сингапуре

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Представительница Чехии Каролина Плишкова одержала победу над датчанкой Каролиной Возняцки в матче Белой группы на итоговом чемпионате Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре.
Плишкова одолела Возняцки на итоговом турнире WTA в Сингапуре
  • Reuters

Встреча, продолжавшаяся 1 час 34 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:4.

В Белой группе также выступают другая чешская теннисистка Петра Квитова и Элина Свитолина с Украины.

Ранее Свитолина обыграла Квитову на итоговом турнире WTA в Сингапуре.

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