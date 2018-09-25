Экс-тренер «Зенита» Спаллетти дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии по футболу

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Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне возглавляющий миланский «Интер», дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии по футболу.
Экс-тренер «Зенита» Спаллетти дисквалифицирован на один матч чемпионата Италии по футболу
  • Reuters

Об этом сообщает Football Italia.

Спаллетти был удалён в концовке гостевого матча пятого тура итальянской Серии A с «Сампдорией». Тренер слишком бурно продемонстрировал радость от забитого победного гола своей команды. В миланском клубе заявили, что готовы подать апелляцию на данное решение.

Спалетти пропустит домашний матч «Интера» с «Фиорентиной», который состоится 25 сентября.

Ранее Федерация футбола Франции оставила в силе трёхматчевую дисквалификацию нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в национальном чемпионате.

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