Федерация футбола Франции оставила в силе трёхматчевую дисквалификацию Мбаппе

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Федерация футбола Франции оставила в силе трёхматчевую дисквалификацию нападающего «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе в национальном чемпионате.
Федерация футбола Франции оставила в силе трёхматчевую дисквалификацию Мбаппе
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.

19-летний футболист был отстранён на три матча за толчок соперника во встрече четвёртого тура чемпионата Франции.

Чемпион мира пропустил две игры национального первенства и не сможет принять участие в домашнем матче с «Реймсом», который запланирован на 26 сентября. 

Ранее сообщалось, что дисквалификация Килиана Мбаппе во французской Лиге 1 может быть увеличена с трёх до пяти матчей.

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