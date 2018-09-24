Федерация футбола Франции оставила в силе трёхматчевую дисквалификацию Мбаппе
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции.
19-летний футболист был отстранён на три матча за толчок соперника во встрече четвёртого тура чемпионата Франции.
Чемпион мира пропустил две игры национального первенства и не сможет принять участие в домашнем матче с «Реймсом», который запланирован на 26 сентября.
Ранее сообщалось, что дисквалификация Килиана Мбаппе во французской Лиге 1 может быть увеличена с трёх до пяти матчей.