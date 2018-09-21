СМИ: Дисквалификацию Мбаппе в Лиге 1 могут увеличить до пяти матчей

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Дисквалификация Килиана Мбаппе во французской Лиге 1 может быть увеличена с трёх до пяти матчей.
СМИ: Дисквалификацию Мбаппе в Лиге 1 могут увеличить до пяти матчей
  • Reuters

Как сообщает AS, футболист «Нима» Тейи Саванье, за фол на котором Мбаппе получил трёхматчевую дисквалификацию, остался недоволен таким решением, и юристы, представляющие его интересы, уже подали апелляцию с требованием увеличить срок отстранения 18-летнего француза.

Инцидент произошёл в концовке матча четвёртого тура Лиги 1. Мбаппе толкнул Саванье, после того как тот совершил грубый подкат.

Ранее Франческо Тотти рассказал, за что намеренно ударил Марио Балотелли по ногам в финале Кубка Италии.

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