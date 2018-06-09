Прядкин: согласно регламенту, место «Тосно» в матче за Суперкубок России должен занять ЦСКА

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Президент Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что согласно регламенту место прекратившего существование «Тосно» в матче за Суперкубок России должен занять московский ЦСКА.
Прядкин: согласно регламенту, место «Тосно» в матче за Суперкубок России должен занять ЦСКА
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«РФПЛ ждёт официальных документов от РФС с подтверждением того, что «Тосно» не прошёл лицензирование. После этого мы совместно с РФС определимся с участниками Суперкубка. Согласно действующему регламенту, место «Тосно» должен занять ЦСКА», — приводит слова Прядкина ТАСС.

«Тосно» стал победителем Кубка России, и должен был сыграть с чемпионом РФПЛ «Локомотивом» в матче за Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области создадут новый футбольный клуб вместо «Тосно».

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