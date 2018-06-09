В Ленинградской области создадут новый футбольный клуб вместо «Тосно»

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В Ленинградской области появится новый футбольный клуб вместо расформированного «Тосно».
В Ленинградской области создадут новый футбольный клуб вместо «Тосно»
  • © Официальный сайт ФК «Тосно»

«В Ленинградской области действительно создаётся новая команда под названием «Ленинградец». Клуб уже подал заявку на вступление в Профессиональную футбольную лигу. Не исключено, что некоторым игрокам «Тосно» будет предложено заключить контракты с «Ленинградцем», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы правительства региона.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Тосно» прекратил своё существование.

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