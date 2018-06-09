Футбольный клуб «Тосно» прекратил существование

Обладатель Кубка России по футболу 2018 года «Тосно» прекратил существование.

Основатель компании-спонсора Максим Левченко сообщил, что история клуба из Ленинградской области подошла к концу.

«Пять лет назад, затевая этот проект, мы рассчитывали на поддержку коллег из бизнеса, большую заинтересованность властей. По факту же получилось, что бремя финансовых расходов легло на плечи FortGroup. В итоге нам пришлось принять непростое решение о закрытии клуба «Тосно». Он прекращает существование», — написал Левченко на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что все финансовые обязательства на осенний период были выполнены. По словам спонсора, в ближайшее время планируется закрыть оставшиеся долги перед футболистами и членами клуба.

Футбольный клуб «Тосно» был основан в 2013 году. За пять лет он сумел выйти в Российскую футбольную премьер-лигу и стал обладателем Кубка России 2018 года.

Ранее вратарь футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области Давид Юрченко заявил, что игроки команды написали заявление в прокуратуру по факту невыплаты зарплаты и премиальных.