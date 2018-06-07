Футболисты «Тосно» написали заявления в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты

Вратарь футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области Давид Юрченко заявил, что игроки команды написали заявление в прокуратуру по факту невыплаты зарплаты и премиальных.

«Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и президента клуба Светлану Пронину», — приводит слова Юрченко РИА Новости.

Он отметил, что клуб должен зарплату футболистам за март, апрель и май, а также премиальные за весь сезон и победу в Кубке России.

Ранее сообщалось, что обращение футболистов «Тосно» к Путину переправлено в Министерство спорта.