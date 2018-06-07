Футболисты «Тосно» написали заявления в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты
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«Телефон генерального директора Вячеслава Матюшенко не отвечает. На днях некоторые футболисты были в офисе, забрали трудовые книжки, руководителя там не было. Вся команда написала заявление в прокуратуру на Матюшенко и президента клуба Светлану Пронину», — приводит слова Юрченко РИА Новости.
Он отметил, что клуб должен зарплату футболистам за март, апрель и май, а также премиальные за весь сезон и победу в Кубке России.
Ранее сообщалось, что обращение футболистов «Тосно» к Путину переправлено в Министерство спорта.