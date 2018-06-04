Обращение футболистов «Тосно» к Путину переправлено в Министерство спорта

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Обращение футболистов «Тосно» из Ленинградской области к президенту России Владимиру Путину направлено в Министерство спорта.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на ответ управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций на письмо игроков команды.

«В связи с тем, что в вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении от 01.06.2018 года за №605304 вопросов Министерством спорта Российской Федерации, правительством Ленинградской области, для обеспечения получения вами ответа по существу поставленных вами вопросов ваше обращение направлено в Министерство спорта Российской Федерации, в правительство Ленинградской области», — говорится в ответе.

По итогам прошедшего сезона «Тосно» занял 15-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее аудитор заявил, что инвесторы отказались вкладывать деньги в ФК «Тосно».

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