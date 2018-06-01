Аудитор заявил, что инвесторы отказались вкладывать деньги в ФК «Тосно»

Аудитор Игорь Левит, который провёл анализ финансового состояния футбольного клуба «Тосно», заявил, что потенциальные инвесторы отказались от вложений в команду из Ленинградской области.

«По запросу пула потенциальных акционеров мы провели анализ информации из открытых источников, побеседовали с менеджментом клуба, изучили предоставленные руководством «Тосно» материалы. Был выявлен объём задолженности, определено, что этот пассив футбольного клуба частично непрозрачен. По итогам этой работы представители бизнес-структур приняли решение о нецелесообразности запрашиваемых инвестиций», — приводит слова Левита РИА Новости.

По итогам сезона-2017/18 «Тосно» занял 15-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Клуб не смог получить лицензию для участия в турнире.

Ранее полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов рассказал о слухах, что клуб закроется и футболистам не отдадут долги.