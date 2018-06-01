Мирзов: ходят слухи, что «Тосно» закроется и футболистам не отдадут долги

Полузащитник «Тосно» Резиуан Мирзов, права на которого принадлежат «Ростову», рассказал о долгах клуба перед футболистами.

«Руководство не предпринимает шагов, чтобы команда вообще продолжала существование. Когда мы выиграли Кубок, они с нами праздновали, хотя совершенно не причастны к этой победе. Сначала они обещали нам закрыть все долги до финала Кубка, потом — до 15 мая. Уже начинается лето, а нам всё ещё не вернули деньги. Ходят слухи, что клуб закроется и нам вообще ничего не отдадут», — приводит слова Мирзова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что футболисты «Тосно» намерены обратиться к Путину в связи с финансовой ситуацией в клубе.