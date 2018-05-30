Футболисты «Тосно» намерены обратиться к Путину в связи с финансовой ситуацией в клубе

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Игроки футбольного клуба «Тосно» намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой урегулировать финансовую ситуацию в клубе.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболисты намерены написать письмо на имя президента России Владимира Путина, а также обратиться в суды всех инстанций, чтобы вернуть свои деньги, которые им задолжал клуб.

Отмечается, что задолженность «Тосно» перед игроками составляет в среднем три-четыре месяца. При этом игроки в минувшем сезоне лишь два раза получали премиальные. Им также не выплачены квартирные и бонусы по контрактам, а также не были начислены премиальные за победу в Кубке России.

Ранее сообщалось, что «Тосно» не получил лицензию для участия в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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