Обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора клуба Вячеслава Матюшенко.
«Мы не получили лицензию. Теперь будем проходить лицензирование в ПФЛ. До 14 июня надо подать заявление, а 22 июня — сама процедура лицензирования», — сказал Матюшенко.
Он добавил, что не знает, какое будущее ждёт «Тосно».
По итогам нынешнего сезона клуб из Ленинградской области занял 15-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Ранее Мутко дал оценку тяжёлой финансовой ситуации в ФК «Тосно».