Обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ

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Обладатель Кубка России сезона-2017/18 «Тосно» из Ленинградской области не смог получить от Российского футбольного союза (РФС) лицензию для участия в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора клуба Вячеслава Матюшенко.

«Мы не получили лицензию. Теперь будем проходить лицензирование в ПФЛ. До 14 июня надо подать заявление, а 22 июня — сама процедура лицензирования», — сказал Матюшенко.

Он добавил, что не знает, какое будущее ждёт «Тосно».

По итогам нынешнего сезона клуб из Ленинградской области занял 15-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее Мутко дал оценку тяжёлой финансовой ситуации в ФК «Тосно».

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