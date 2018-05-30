Обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ

Обладатель Кубка России сезона-2017/18 «Тосно» из Ленинградской области не смог получить от Российского футбольного союза (РФС) лицензию для участия в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора клуба Вячеслава Матюшенко.

«Мы не получили лицензию. Теперь будем проходить лицензирование в ПФЛ. До 14 июня надо подать заявление, а 22 июня — сама процедура лицензирования», — сказал Матюшенко.

Он добавил, что не знает, какое будущее ждёт «Тосно».

По итогам нынешнего сезона клуб из Ленинградской области занял 15-е место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее Мутко дал оценку тяжёлой финансовой ситуации в ФК «Тосно».