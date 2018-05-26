Мутко дал оценку тяжёлой финансовой ситуации в ФК «Тосно»

Вице-премьер России Виталий Мутко высказал мнение по поводу тяжёлой финансовой ситуации в футбольном клубе «Тосно» из Ленинградской области.

«В «Тосно» несколько лет бизнесмен поиграл — и надоело. Поэтому пришлось встречаться с губернатором области, чтобы команда смогла доиграть до конца чемпионата. Даже в финал Кубка вышла», — приводит слова Мутко «Чемпионат».

Он заявил, что надо развивать футбол и стараться зарабатывать, предлагая качественный продукт.

«А футбол надо развивать. Если через футбол хотите заработать, то предлагайте продукт. На рекламе хотите заработать? Так права на показ тоже денег стоят», — добавил Мутко.

Ранее генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что футболисты не могут больше терпеть финансовые трудности клуба.