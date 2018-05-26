В «Тосно» рассказали, как футболисты относятся к финансовой ситуации в клубе

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Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что футболисты не могут больше терпеть финансовые трудности клуба.

«Положение дел таково, что почти не осталось доверия со стороны футболистов. Подают в палату по разрешению споров заявления о задержках. В команде могут остаться чуть ли не три человека», — цитирует Матюшенко Sport24.

По словам директора, «Тосно» не планирует менять прописку.

«Тема переезда нами даже не поднималась. Ключевым в вопросе получения лицензии остаётся финансовый аспект», — сказал Матюшенко.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко рассказал о лицензировании клуба.

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